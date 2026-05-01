السبت 2 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى في غارات إسرائيلية على لبنان

دخان يتصاعد من بلدة "حبوش" في لبنان إثر غارات إسرائيلية
1 مايو 2026 23:33

قتل 10 أشخاص على الأقل، اليوم الجمعة، جراء عدة غارات جوية شنتها إسرائيل على قرى في جنوب لبنان. 

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل ستة أشخاص، بينهم امرأة وطفل، وإصابة ثمانية آخرين، إثر غارة جوية استهدفت بلدة حبوش.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن أربعة أشخاص قُتلوا في غارات استهدفت ثلاث قرى أخرى في جنوبي البلاد.

وأعلن لبنان، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضايا الغارات إلى 2618 قتيلاً و 8094 جريحاً، وفق مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة.

وقالت وحدة إدارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، إن العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء، حتى يوم أمس الخميس "وصل إلى 119,623، فيما بلغ العدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء 31,322. 

المصدر: د ب أ
لبنان
غارات إسرائيلية
قتلى
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©