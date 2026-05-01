قتلى في غارات إسرائيلية على لبنان

قتل 10 أشخاص على الأقل، اليوم الجمعة، جراء عدة غارات جوية شنتها إسرائيل على قرى في جنوب لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل ستة أشخاص، بينهم امرأة وطفل، وإصابة ثمانية آخرين، إثر غارة جوية استهدفت بلدة حبوش.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن أربعة أشخاص قُتلوا في غارات استهدفت ثلاث قرى أخرى في جنوبي البلاد.

وأعلن لبنان، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضايا الغارات إلى 2618 قتيلاً و 8094 جريحاً، وفق مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة.

وقالت وحدة إدارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، إن العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء، حتى يوم أمس الخميس "وصل إلى 119,623، فيما بلغ العدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء 31,322.