قتلى جراء حادث تحطم حافلة في المكسيك

لقي ما لا يقل عن 11 شخصاً مصرعهم وأصيب العشرات، إثر انقلاب حافلة سياحية في ولاية ناياريت غرب المكسيك، يوم أمس.

ووقع الحادث بالقرب من أماتلان دي كاناس في ولاية ناياريت، حيث انحرفت الحافلة عن الطريق وانقلبت.

وذكرت السلطات في البداية أن 31 شخصاً على الأقل تعرضوا لإصابات، بينما أعلن مكتب المدعي العام لولاية ناياريت لاحقا أن 11 شخصاً لقوا حتفهم، ستة منهم في مكان الحادث وخمسة في المستشفيات.

وأشارت سلطات ناياريت إلى أنها تنسق مع المسؤولين في ولاية خاليسكو، التي انطلقت منها الحافلة، وفتحت تحقيقاً في الحادث.