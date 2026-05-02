أميركا تعتزم سحب الآلاف من جنودها من ألمانيا

أعلن الولايات المتحدة عزمها سحب نحو خمسة آلاف جندي أميركي من ألمانيا خلال عام، في خطوة وصفتها برلين السبت بأنها "متوقعة" داعية أوروبا إلى تعزيز أمنها.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في بيان صحفي "انسحاب القوات الأميركية من أوروبا، ومن ألمانيا أيضا، كان متوقعا. وعلينا نحن الأوروبيين أن نتحمل مسؤولية أكبر عن أمننا".

وقالت متحدثة باسم حلف شمال الأطلسي، اليوم السبت، إن الحلف "يعمل" مع الولايات المتحدة "للاستيضاح بشأن تفاصيل قرارها بشأن الانتشار العسكري في ألمانيا".

تعتزم واشنطن خفض وجودها العسكري في ألمانيا بنحو 15% من إجمالي قواتها البالغ عددها 36 ألف جندي، وهو انسحاب تعتقد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنه يمكن إتمامه خلال "الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة"، وفق المتحدث باسمها شون بارنيل.

ودعا المستشار فريدريش ميرتس، الخميس، إلى "شراكة موثوقة بين ضفتي الأطلسي".