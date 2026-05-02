السبت 2 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الناتو يطلب توضيحا بشأن قرار سحب قوات أميركية من ألمانيا

جنو أميركيون وطائرات عسكرية داخل قاعدة رامشتاين في ألمانيا
2 مايو 2026 19:46

ذكرت متحدثة باسم حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم السبت،  أن مسؤولي التحالف يتواصلون مع نظرائهم في الولايات المتحدة لمعرفة تفاصيل قرار سحب نحو 5 آلاف جندي أميركي من قواعدهم المنتشرة في ألمانيا.

وأضافت المتحدثة في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نحن نعمل مع الجانب الأمريكي لفهم تفاصيل قرارهم المتعلق بتوزيع قواتهم في ألمانيا".

وتابعت: "يؤكد هذا التعديل حاجة أوروبا إلى زيادة إنفاقها الدفاعي وتحمل جزء أكبر من مسؤولية أمننا المشترك، ونحن نشهد بالفعل تقدماً في هذا الاتجاه منذ أن وافق حلفاء الناتو خلال قمة لاهاي العام الماضي على تخصيص 5% من إجمالي ناتجهم المحلي للدفاع".

وأشارت إلى أن الحلف يحتفظ بثقته في قدرته على توفير الردع والدفاع، مع استمرار هذا التحول نحو تعزيز الدور الأوروبي داخل حلف أقوى.

وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أصدر أوامر بسحب حوالي 5 آلاف جندي أمريكي من قواعدهم في ألمانيا.

 ووفقاً لمتحدث باسم البنتاجون، من المتوقع أن يكتمل الانسحاب خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ولا تزال التفاصيل غير واضحة.

المصدر: د ب أ
حلف شمال الأطلسي
حلف الناتو
ألمانيا
قوات أميركية
انسحاب
انسحاب القوات الأميركية
