الأحد 3 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
مالي تعلن فرض سيطرتها على الأوضاع الأمنية في باماكو

جنود ماليون خلال دورية بالعاصمة باماكو (رويترز)
3 مايو 2026 01:28

باماكو (وكالات)

أكدت الحكومة المالية فرض سيطرتها التامة على الأوضاع الأمنية في العاصمة باماكو، وتأمين كافة مداخلها والحدود الدولية، معلنة إحراز تقدم ميداني في المناطق الشمالية، في حين كشفت عن تورط عناصر من الجيش في التخطيط والتسهيل للهجمات المسلحة الأخيرة التي استهدفت مواقع حيوية.
كما أكدت السلطات المالية وصول قافلة إمدادات ضخمة لإنهاء أزمة الوقود، في وقت كشفت فيه التحقيقات عن تفاصيل حول تورط جنود عاملين و«مسرحين» في الهجمات المسلحة الأخيرة.
ووصلت أكثر من 800 شاحنة وقود إلى العاصمة الجمعة، دخلت من البوابة الجنوبية تحت حراسة مشددة من الجيش المالي، حسبما أفادت تقارير إعلامية وفي تطور أمني لافت، كشف البيان الحكومي الذي نقله التلفزيون الرسمي عن اعتقال عدد من عناصر الجيش المالي للاشتباه في مشاركتهم في تنفيذ هجمات وقعت يوم السبت الماضي والتخطيط لها.
وأوضحت السلطات أن هذه العناصر سهّلت وصول المسلحين إلى 7 مواقع استراتيجية، كان من أبرزها منزل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا الذي قُتل في الهجمات الأخيرة.
ووفق البيان الرسمي، فإن الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها لملاحقة فارين آخرين متورطين في المخطط نفسه.
وعلى الصعيد الميداني في الأقاليم، شددت الحكومة على أن قواتها تواصل التقدم في المناطق الشمالية لاستعادة السيطرة على المواقع التي سقطت بيد المسلحين، واصفة عملية استرجاع تلك المناطق بأنها مسألة وقت لا أكثر. 
وتأتي هذه التطورات في ظل وضع أمني معقد تعيشه مالي منذ سنوات؛ إذ يواجه المجلس العسكري الانتقالي تحديات متصاعدة منذ توليه السلطة، حيث تتشابك الصراعات بين الحركات الانفصالية في الشمال (الأزواد) والجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة و«داعش».
وقد زادت حدة التوترات بعد انسحاب قوات حفظ السلام الدولية «مينوسما»، وبدء الجيش المالي عمليات عسكرية واسعة بمساعدة شركاء دوليين لاستعادة المناطق الحدودية، مما أدى إلى موجة جديدة من الهجمات الارتدادية التي وصلت إلى قلب العاصمة باماكو، في محاولة من الجماعات المسلحة للضغط على السلطة المركزية، وإثبات قدرتها على الاختراق الأمني.

