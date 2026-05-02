إسرائيل تستهدف 50 موقعاً جنوب لبنان

بيروت (وكالات)



أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 50 موقعاً في جنوب لبنان، خلال غارات شنها على عدد من القرى والبلدات اللبنانية، مشيراً إلى أن الغارات استهدفت مواقعة تابعة لـ«حزب الله».

ولقي 7 أشخاص، على الأقل، حتفهم وأصيب آخرون، في غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان أمس، رغم الهدنة بين إسرائيل و«حزب الله»، حسبما أفادت وكالة أنباء «أسوشيتد برس»، نقلاً عن مسؤولين، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيراً جديداً، أمس، لسكان تسع قرى جنوبية بالإخلاء الفوري.

وأفادت تقارير إعلامية لبنانية بسقوط ثلاثة قتلى في غارة استهدفت فجر أمس منزلاً في بلدة اللويزة في منطقة إقليم التفاح.

بدورها، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، اللبنانية، أن غارة نفذتها الطائرات الحربية المعادية منتصف ليل الخميس، الجمعة على بلدة شوكين أدت إلى مقتل مواطنين وجرح عدد آخر، بينهم رئيس بلدية شوكين، مشيرة إلى أن الغارة دمرت عدداً من المباني السكنية، وألحقت أضراراً هائلة بحي سكني كامل.

ولفتت الوكالة إلى أن بلدتي زوطر الشرقية والغربية ومجرى نهر بين زوطر ودير سريان تعرضت لسلسلة غارات جوية عنيفة ليلاً، موضحة أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة فجر أمس على حي القلعة في بلدة حاروف.

ونشرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» قالت فيها إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ نحو 50 غارة جوية خلال الـ 24 ساعة الماضية استهدفت بنية «حزب الله» التحتية وعناصره.