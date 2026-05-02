الأحد 3 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب: لن ننهي حصار إيران مبكراً والوقت في صالحنا

سفن وقوارب في مضيق هرمز (رويترز)
3 مايو 2026 01:28

واشنطن (وكالات)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أن بلاده «لن تغادر أو تنسحب» من المواجهة مع إيران قبل إنجاز مهمتها بالشكل الصحيح، مؤكداً أن الحصار الأميركي البحري على إيران لن ينتهي مبكراً «والوقت في صالحنا».
وقال ترامب في كلمة ألقاها خلال فعالية بولاية فلوريدا: «ننتصر في مهمتنا ضد إيران ولو كان هذا نزالاً لتم إيقافه فوراً لعدم التكافؤ». وأكد لن ننسحب أو نغادر مبكراً، وهدفنا إنجاز المهمة في إيران بشكل صحيح ونهائي، مضيفاً لن ننهي الحصار على إيران مبكراً والوقت في صالحنا.
وأشار إلى تصريح قدمه للصحفيين في البيت الأبيض في وقت سابق من أمس بالقول: «تواصلنا مع إيران يوم أمس ولم يوافقوا على ما نريده».
وأعاد التأكيد «لا يمكننا السماح للإيرانيين بالحصول على سلاح نووي تحت أي ظرف».
وبينما اقترحت طهران تأجيل مناقشة برنامجها النووي لحين إنهاء الصراع رسمياً، والتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، اعتبر ترامب ذلك غير مقبول، إذ يطالب بمعالجة القضية النووية أولاً.
 والجمعة أرسلت إيران اقتراحاً معدلاً عبر الوسطاء الباكستانيين، في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوترات بين واشنطن وطهران، حيث تراهن الإدارة الأميركية على الضغوط القصوى لفرض شروطها والوصول إلى أفضل اتفاق.
في غضون ذلك، قدّرت وزارة الحرب الأميركية «البنتاجون» أن إيران خسرت 4.8 مليار دولار من عائدات النفط بسبب الحصار الأميركي على موانئها، ما يفرض ضغوطاً غير مسبوقة على حكومة طهران، وفق ما أورد موقع «أكسيوس».
وقال مسؤولون في «البنتاجون» لـ«أكسيوس»، إنه منذ بدء الحصار في 13 أبريل، أعادت القوات الأميركية توجيه أكثر من 40 سفينة حاولت عبور المنطقة محمّلة بالنفط أو البضائع.
وهناك 31 ناقلة نفط تحمل 53 مليون برميل من النفط الإيراني عالقة في مياه الخليج، بقيمة لا تقل عن 4.8 مليار دولار، فيما صادرت الولايات المتحدة سفينتين، بحسب «أكسيوس». من جانبه، قال سفير الصين لدى الأمم المتحدة فو كونج، إن الحفاظ على وقف إطلاق النار في حرب إيران ضرورة ملحة، وإنه متأكد من أن قضية ‌مضيق هرمز ستكون على رأس جدول الأعمال إذا استمر إغلاق الممر البحري خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين الشهر الجاري.

رفع القيود

أخبار ذات صلة
أميركا تعتزم سحب الآلاف من جنودها من ألمانيا
ترامب: نسعى إلى تحقيق نصر كامل على إيران

أشار السفير الصيني إلى ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، مبيناً أن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء تصريحات سمعتها في الآونة الأخيرة التي تفيد بأن وقف إطلاق النار مؤقت، وأن هناك احتمالية لشن جولة أخرى من الهجمات.
وتابع: «يتعين على إيران رفع القيود التي تفرضها على مضيق هرمز، وعلى الولايات المتحدة رفع حصارها البحري»، مضيفاً أن القضية الأكثر إلحاحاً هي الحفاظ على وقف إطلاق النار.

الولايات المتحدة
البرنامج النووي الإيراني
إيران
الرئيس الأميركي
أميركا
دونالد ترامب
البيت الأبيض
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس سنغافورة تسلمها عبدالله بن زايد
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس سنغافورة تسلمها عبدالله بن زايد
اليوم 23:25
جمال المشرخ خلال أعمال مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات تقود قراراً تاريخياً يدين الهجمات الإيرانية على البنية التحتية لتقنية المعلومات
3 مايو 2026
سفن وقوارب في مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: لن ننهي حصار إيران مبكراً والوقت في صالحنا
3 مايو 2026
قافلة مساعدات إماراتية تستعد لدخول قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
12 مبادرة إماراتية نوعية لدعم صمود أهالي غزة
3 مايو 2026
طالب سوداني نازح أمام خيمة تُستخدم كفصل دراسي مؤقت جنوب بورتسودان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سياسات «سلطة بورتسودان» تُعمّق عزلة السودان الدولية
3 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©