الأحد 3 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ثوران أكثر البراكين نشاطاً في الفلبين

ثوران أكثر البراكين نشاطاً في الفلبين
3 مايو 2026 10:20

قالت السلطات الفلبينية اليوم الأحد، إن بركان مايون، أكثر البراكين نشاطا في الفلبين ثار وغطى القرى المحيطة به بالرماد.

 

ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية عن السلطات قولها إن حوالي 52 قرية حول البركان الواقع في إقليم ألباي، على بعد 330 كيلومترا جنوب شرق مانيلا تضررت منذ السبت الماضي. كما بدأ تدفق الحمم البركانية أسفل سفح الجبل.

 

وحذر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل المواطنين من احتمال حدوث انهيارات صخرية أو أرضية أو جليدية أو تدفقات حمم أو نوافير بركانية بالإضافة إلى انفجارات متوسطة القوة.

 

أخبار ذات صلة
9 مجمّعات لـ «خيرية الشارقة» خلال الربع الأول من العام
إحالة رئيس الفلبين السابق أمام المحكمة الجنائية الدولية

وكان ثوران بركان مايون الأكثر عنفا عام 1814، حيث لقي أكثر من 1200 شخص حتفهم ودفنت بلدة بأكملها تحت الطمي البركاني.

 

وثار البركان أيضا في عام 1993، ما أسفر عن مقتل 79 شخصا.

المصدر: وكالات
ثوران بركان
بركان
الفلبين
آخر الأخبار
السباحة الأميركية والش تُحطم الرقم القياسي لـ100 م فراشة
الرياضة
السباحة الأميركية والش تُحطم الرقم القياسي لـ100 م فراشة
اليوم 11:30
استشاري الشارقة يجيز توصياته لدائرة شؤون الضواحي
علوم الدار
استشاري الشارقة يجيز توصياته لدائرة شؤون الضواحي
اليوم 11:17
2026: انطلاقة قوية نحو مستقبل الحوسبة الكمية
الذكاء الاصطناعي
2026: انطلاقة قوية نحو مستقبل الحوسبة الكمية
اليوم 11:12
«العواصف» تقدم موعد انطلاق سباق ميامي للفورمولا-1
الرياضة
«العواصف» تقدم موعد انطلاق سباق ميامي للفورمولا-1
اليوم 11:00
«فرقة ميسي» تسقط أمام أورلاندو سيتي.. متي يفوز إنتر ميامي على ملعبه؟
الرياضة
«فرقة ميسي» تسقط أمام أورلاندو سيتي.. متي يفوز إنتر ميامي على ملعبه؟
اليوم 10:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©