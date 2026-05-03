الأحد 3 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
زيلينسكي: هاجمنا ميناء روسيا وألحقنا أضرارا بمنشأة نفطية

3 مايو 2026 16:23

​قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، ⁠إن الجيش الأوكراني ​استهدف ​ميناء ‌بريمورسك الروسي ⁠مما ​تسبب في أضرار جسيمة بالبنية ‌التحتية لمحطة النفط بالميناء.
وأضاف ‌زيلينسكي، في منشور على ​تطبيق تلغرام، أن القوات الأوكرانية ضربت أيضا ‌سفينة صواريخ ​من طراز "كاراكورت" وزورق دورية وناقلة ​نفط ‌أخرى.
وتابع "كل نتيجة ⁠من هذا ​النوع تحدّ أكثر من إمكانات روسيا".
من جانبه، أعلن ألكسندر دروزدينكو حاكم منطقة لينينغراد ‌الروسية أن أوكرانيا شنت هجوما جديدا بطائرات مسيرة على ميناء بريمورسك النفطي الروسي الواقع على ساحل بحر البلطيق.

وقال دروزدينكو، عبر تطبيق تلغرام "اندلع حريق أثناء التصدي للهجمات على بريمورسك، ويجري حاليا التعامل مع آثار الحريق".

وأضاف دروزدينكو أنه لم يحدث أي تسرب للمنتجات النفطية عقب الهجوم ⁠على بريمورسك، مؤكدا إسقاط أكثر من 60 طائرة مسيرة فوق المنطقة.

المصدر: وكالات
