فقدان جنديين أميركيين يشاركان في مناورات في المغرب

أعلن الجيش المغربي والقيادة الأميركية لأفريقيا (أفريكوم)، اليوم الأحد، أن جنديين أميركيين فقدا، مساء أمس السبت، في جنوب المغرب أثناء مشاركتهما في مناورات "الأسد الأفريقي 2026" الدولية. وأشار المصدران إلى أن عمليات البحث عن الجنديين جارية.

وكانت الدورة الثانية والعشرون من هذه المناورات العسكرية المشتركة، التي تنظّمها القوات المسلحة الملكية بالشراكة مع نظيرتها الأميركية، بدأت رسميا الاثنين في مدينة أكادير بجنوب المملكة، بحسب ما أعلن الجيش المغربي في بيان عبر حسابه على شبكة فيسبوك.

وأشار البيان إلى أن جنديين أميركيين مشاركَين في مناورات "الأسد الإفريقي 2026" فُقِدا قرابة الساعة 21,00 (20,00 ت غ) من يوم 2 مايو 2026 "بالقرب من جرف صخري في منطقة كاب درعة بطانطان".

وأضاف البيان أن "القوات المغربية والأميركية شرعت على الفور، بمعية قوات الدول الأخرى المشاركة في التمرين، في تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ منسقة، سُخرت لها إمكانيات برية وجوية وبحرية".

أما القيادة الأميركية لأفريقيا، فأعلنت أن تحقيقا فُتح لكشف ملابسات فقدان الجنديين.

وتستمر هذه المناورات واسعة النطاق إلى 8 مايو الجاري، ويشارك فيها نحو خمسة آلاف عسكري من أكثر من 40 دولة، إضافة إلى خبراء مختصين في مجالي الأمن والدفاع.