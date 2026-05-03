قتلى في روسيا وأوكرانيا وسط هجمات متبادلة

أسفرت هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا بمئات المسيّرات، اليوم الأحد، عن مقتل ثمانية أشخاص في البلدين، في وقت أعلنت كييف استهداف عدة سفن روسية، من بينها حاملة صواريخ وثلاث ناقلات نفط.

وتعهّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، بتكثيف الضربات الانتقامية التي تشنها كييف على مواقع الطاقة الروسية.

وقال، في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، إنّ "إطالة أمدها (الأزمة) لن يؤدي إلا إلى توسيع نطاق عملياتنا الدفاعية".

وأضاف أنّ قوات بلاده ضربت سفينة مجهزة بصواريخ كروز في ميناء بريمورسك، في منطقة لينينغراد الروسية.

مسيّرة أوكرانية تقترب من سفينة

وأشار زيلينسكي إلى استهداف ثلاث ناقلات نفط، ونشر مشاهد التُقطت بتقنية الرؤية الليلية، تظهر مسيّرة بحرية تقترب من ناقلة نفط.

وبحسب كييف، فقد استُهدفت محطات تصدير النفط في المنطقة مرارا في الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى اشتعال حرائق كبرى وتصاعد أعمدة من الدخان الأسود السام.

وكان الحاكم الروسي لمنطقة لينينغراد أعلن سابقا اندلاع حريق في الميناء على أثر هجمات أوكرانية.

في الجانب الروسي، قُتل شخصان في منطقة بيلغورود الحدودية، وآخر بالقرب من موسكو، وفتى في جنوب أوكرانيا الخاضع لسيطرة روسيا، في هجمات منفصلة خلال الليل ويوم الأحد.

وفي أوكرانيا، قُتل شخصان في منطقة أوديسا الساحلية، كما سقط قتيل في منطقة خيرسون الواقعة على خط المواجهة، وآخر في هجوم على مدينة دنيبرو الصناعية.

وأظهرت صور واردة من دنيبرو تدمير سقف مبنى سكني مكوّن من خمسة طوابق، وتناثر الأنقاض في شقق علوية منهارة جزئيا.