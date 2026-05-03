وزير الخزانة: الحصار الأميركي "يخنق" الاقتصاد الإيراني

أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة "تخنق" النظام الإيراني بـ"حصارها الاقتصادي" الذي فرضته بموازاة الهجوم العسكري.

وقال بيسنت، في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أمر في مارس بممارسة ضغوط قصوى (على إيران)، وقبل ثلاثة أسابيع أصدر أمرا لوزارة الخزانة ولي شخصيا بمباشرة (عملية) +الغضب الاقتصادي+".

ويسري منذ الثامن من أبريل الماضي وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران أعلنه الرئيس ترامب.

وقال بينست "نحن بصدد خنق النظام، لم يعودوا قادرين على دفع رواتب جنودهم".

وتابع "إنه حصار اقتصادي حقيقي"، مشدّدا على أن البحرية الأميركية تضطلع بدور محوري عبر منع إبحار السفن من إيران وإليها.

وشدّد الوزير على "عدم عبور أي سفينة".

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، اليوم الأحد على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن العدد الإجمالي للسفن التي تم اعتراضها بلغ 49 سفينة.

ولفت بيسنت إلى أن الولايات المتحدة "كثّفت الضغوط على أي جهة ترسل أموالا إلى إيران".

وكان بيسنت أشار، أمس السبت على "إكس"، إلى أن هذا الحصار الاقتصادي سيبقى مفروضا "حتى عودة حرية الملاحة إلى ما كانت عليه قبل 27 فبراير" في إشارة إلى منع طهران السفن من عبور مضيق هرمز.

من جهته، قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي لترامب، في مقابلة أجرتها معه قناة "سي بي إس"، إن الاقتصاد الإيراني يقف على شفا "كارثة قصوى، بفعل التضخم المفرط".