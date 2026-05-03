الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«أطباء بلا حدود»: الهجمات على الطواقم الطبية مستمرة

4 مايو 2026 01:15

جنيف (وكالات)

حذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن الهجمات على المنشآت الصحية والعاملين في المجال الصحي مستمرة على الرغم من تعهد الأمم المتحدة منذ عقد بتوفير الحماية في الصراع المسلح.
وحلت أمس الأحد الذكرى الـ10 لقرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع رقم 2286، الذي التزمت فيه الدول الأعضاء بحماية العاملين في المجال الطبي والبنية التحتية والنقل والمعدات. وقالت المنظمة، إنه بدلاً من ذلك، تتعرض المستشفيات وسيارات الإسعاف والأطقم الطبية للهجمات يومياً تقريباً، مضيفة أن 21 من العاملين بها قتلوا في 15 حادثة على مدار عقد. 
 وقال جافيد عبد المنعم، رئيس منظمة أطباء بلا حدود إن هناك «تجاهلاً صارخاً» لحماية البعثات الطبية في الدول التي تشهد حروباً، مضيفاً يجب على الدول التي التزمت بحماية أفراد الرعاية الصحية عام 2016 التوقف عن الاختباء وراء الأعذار، وتبادل الاتهامات والتحرك. وقال عبد المنعم، إن الرعاية الطبية في أماكن الصراع تتعرض لتهديد خطير، حيث تم تسجيل هجمات ضد أفراد الرعاية الصحية والبنية التحتية في كل صراع تقريباً على مدار العقد الماضي.

قرقاش: الاستقلالية الاستراتيجية تضمن للإمارات تجاوز التحديات
قرقاش: الاستقلالية الاستراتيجية تضمن للإمارات تجاوز التحديات
