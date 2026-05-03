خارج «المنطقة الأمنية».. إنذار إسرائيلي  بإخلاء 11 بلدة في جنوب لبنان

تصاعد الدخان من قرية في جنوب لبنان جراء ضربة نفذها الجيش الإسرائيلي (أرشيفية)
4 مايو 2026 01:16

القدس (وكالات) 

أصدر الجيش الإسرائيلي أمس، إنذاراً عاجلاً جديداً بإخلاء قرى خارج «المنطقة الأمنية» التي أقامها في جنوب لبنان.
ونشر المتحدث باسم الجيش باللغة العربية بيانا عبر منصة «إكس» وجهه إلى سكان إحدى عشرة بلدة في جنوب لبنان، بعضها في محافظة النبطية على بعد كيلومترات إلى الشمال من نهر الليطاني الذي يُمثل حدود «المنطقة الأمنية». وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن سلسلة غارات إسرائيلية في أنحاء جنوب لبنان، طالت بلدات لم يرد اسمها في إنذار الإخلاء.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، مقتل شخص على الأقل، وإصابة أربعة مسعفين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، فيما تواصل إسرائيل هجماتها رغم اتفاق وقف إطلاق النار في حربها مع «حزب الله».
وقالت الوزارة في بيانين منفصلين، إن غارة على عربصاليم في قضاء النبطية أدت إلى سقوط قتيل و3 جرحى بينهم طفلة، بينما أسفرت غارة أخرى على بلدة صريفا في قضاء صور عن إصابة خمسة أشخاص، بينهم أربعة من مسعفي «الهيئة الصحية». 
وجددت الوزارة شجبها هذه الاستهدافات، مذكرة بما تنص عليه المادة 19 من اتفاقية جنيف «حول ضرورة التحقق من أن المنشآت الطبية بمنأى عن أي خطر تسببه الهجمات في مناطق النزاع.

 

