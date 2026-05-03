البيت الأبيض: الاقتصاد الإيراني «على شفا كارثة»

واشنطن (وكالات)



قال مدير المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، أمس، إن الحصار البحري المفروض على إيران ينجح، لافتاً إلى أنه يضع «قدراً هائلاً من الضغط». وأضاف هاسيت، خلال مقابلة مع شبكة CBS News، أن الواقع هو أن ما يراه الرئيس دونالد ترمب هو أن الحصار ينجح، وهو يضع قدراً هائلاً من الضغط على إيران.

وزعم أن تهديدات طهران بزرع ألغام في مضيق هرمز منعت وصول المساعدات الإنسانية إلى إيران، لافتاً إلى أن اقتصادها على شفا كارثة كبيرة، مضيفاً أنهم يشهدون تضخماً كبيراً، وأن هناك بداية لظهور الجوع.

واعتبر وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أمس، أن إيران لا تحصل على الكثير مقابل محاولاتها فرض رسوم على السفن العبور من مضيق هرمز.

وأضاف الوزير الأميركي، أن الحصار يخنق النظام الإيراني، وهم عاجزون عن دفع رواتب جنودهم، وتابع: لن أفاجأ إذا رأيت مزيداً من السفن تعبر مضيق هرمز، لافتاً إلى أن التوقعات المستقبلية لأسواق النفط تشير إلى انخفاض الأسعار.