الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البيت الأبيض: الاقتصاد الإيراني «على شفا كارثة»

مدير المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض كيفن هاسيت
4 مايو 2026 01:16

واشنطن (وكالات)

قال مدير المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، أمس، إن الحصار البحري المفروض على إيران ينجح، لافتاً إلى أنه يضع «قدراً هائلاً من الضغط». وأضاف هاسيت، خلال مقابلة مع شبكة CBS News، أن الواقع هو أن ما يراه الرئيس دونالد ترمب هو أن الحصار ينجح، وهو يضع قدراً هائلاً من الضغط على إيران.
وزعم أن تهديدات طهران بزرع ألغام في مضيق هرمز منعت وصول المساعدات الإنسانية إلى إيران، لافتاً إلى أن اقتصادها على شفا كارثة كبيرة، مضيفاً أنهم يشهدون تضخماً كبيراً، وأن هناك بداية لظهور الجوع.
واعتبر وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أمس، أن إيران لا تحصل على الكثير مقابل محاولاتها فرض رسوم على السفن العبور من مضيق هرمز.
وأضاف الوزير الأميركي، أن الحصار يخنق النظام الإيراني، وهم عاجزون عن دفع رواتب جنودهم، وتابع: لن أفاجأ إذا رأيت مزيداً من السفن تعبر مضيق هرمز، لافتاً إلى أن التوقعات المستقبلية لأسواق النفط تشير إلى انخفاض الأسعار.

أخبار ذات صلة
قرقاش: الاستقلالية الاستراتيجية تضمن للإمارات تجاوز التحديات
ترامب يلوح باستئناف قصف إيران إذا أساءت التصرف
الولايات المتحدة
دونالد ترمب
إيران
الرئيس الأميركي
أميركا
البيت الأبيض
مضيق هرمز
آخر الأخبار
قرقاش: الاستقلالية الاستراتيجية تضمن للإمارات تجاوز التحديات
الأخبار العالمية
قرقاش: الاستقلالية الاستراتيجية تضمن للإمارات تجاوز التحديات
4 مايو 2026
جندي أميركي يراقب سفينة في مضيق هرمز (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب يلوح باستئناف قصف إيران إذا أساءت التصرف
4 مايو 2026
طلاب سودانيون نازحون في خيمة بمدرسة تديرها «اليونيسف» جنوب بورتسودان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحالف إيران و«إخوان السودان» يهدد الملاحة في البحر الأحمر
4 مايو 2026
صقر غباش: أمن البحرين جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات
الأخبار العالمية
صقر غباش: أمن البحرين جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات
4 مايو 2026
مدير المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض كيفن هاسيت
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: الاقتصاد الإيراني «على شفا كارثة»
4 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©