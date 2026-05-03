المستشار الألماني: "لن أتراجع عن العمل مع ترامب"

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأحد، إنه لن يتراجع عن العمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم الجدل بين الزعيمين حول الحرب في إيران.

وأوضح ميرتس، في مقابلة مع قناة "ايه آر دي" الألمانية العامة عرضت مساء اليوم "لن أتراجع عن العمل في شأن العلاقة بين ضفتي الأطلسي، ولن أتراجع أيضا عن العمل مع دونالد ترامب".

وسعى ميرتس إلى التقليل من شأن أي توترات مع ترامب، مشيرًا، على سبيل المثال، إلى أن الإعلان المفاجئ عن سحب الولايات المتحدة 5000 جندي من قواعدها في ألمانيا لم يكن مفاجئًا، ولا ينبغي اعتباره ردًا انتقاميًا.

وقال ميرتس "ربما يكون الأمر مبالغًا فيه بعض الشيء، لكنه ليس جديدًا".

جاء الخلاف بين ترامب وميرتس بعد تصريحات للمستشار الألماني في 27 أبريل الماضي بشأن الأزمة في إيران.

كما بدا أن المستشار يؤكد إلغاء خطة نشر صواريخ "توماهوك كروز" الأميركية بعيدة المدى في ألمانيا، التي أعلن عنها الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، على الأقل في الوقت الراهن.

وأرجع السبب إلى استنزاف الترسانات بسبب الحربين في إيران وأوكرانيا.

وقال "الأمريكيون أنفسهم لا يملكون ما يكفي منها في الوقت الحالي".