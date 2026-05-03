الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
ماكرون: فرنسا ستظل "وسيطا" بين أذربيجان وأرمينيا

ماكرون يتجول في يريفان
4 مايو 2026 00:48

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأحد، أن فرنسا ستواصل "تأدية دورها كوسيط" بين أذربيجان وأرمينيا.
وأضاف ماكرون، في تصريح أدلى به خلال تجوّله في شوارع العاصمة الأرمينية يريفان عشية حضوره قمة المجموعة السياسية الأوروبية الاثنين "سأتناول هذه المسألة غدا مع رئيس الوزراء (الأرميني نيكول باشينيان)، وسيكون لي أيضا بعد هذه الزيارة مباشرة نقاش مع الرئيس (الأذربيجاني إلهام) علييف".
وقال ماكرون "نحاول دائما أن نؤدي دورنا كوسيط وللمساعدة"، معربا عن ارتياحه إلى "تراجُع كل أشكال التوتر" وبدء "مرحلة جديدة" بين أرمينيا وأذربيجان.
ورأى أن "من المهم جدا مواكبة هذه المرحلة الجديدة من السلام والاستقرار"، مضيفا "دورنا هو أن نبذل كل ما في وسعنا لتحسين الوضع".
وقّعت أرمينيا وأذربيجان في أغسطس 2025 اتفاقا في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإنهاء النزاع الحدودي المستمر بينهما منذ عقود.

المصدر: آ ف ب
