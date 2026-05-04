اليابان تواجه طقساً قاسياً وسط إصدار تحذيرات

أرشيفية
4 مايو 2026 14:48

دعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الاثنين، إلى توخي الحذر من صواعق البرق، وهبات العواصف العنيفة، والبرد في شرقي اليابان والجزر الواقعة جنوب غربي البلاد، كما حذرت أيضا من احتمال حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في المناطق المنخفضة.
وقد أثر الطقس القاسي بالفعل على فعاليات في مختلف أنحاء اليابان، اليوم الاثنين، خلال عطلة الأسبوع الذهبي، وفقا لما ذكرته صحيفة "أساهي شيمبون" اليابانية.
وأفادت وكالة الأرصاد الجوية بأن منخفضا جويا مصحوبا بكتلة هوائية يتحرك باتجاه الشمال الشرقي عبر وسط بحر اليابان.
ومن المتوقع أن يعبر هذا المنخفض فوق هوكايدو ويتحرك نحو المياه قرب جزر الكوريل بحلول مساء اليوم الاثنين، في حين من المرجح أن يزيد تدفق الهواء الدافئ والرطب نحو المنخفض من عدم استقرار المناخ في شرقي اليابان وجزر الجنوب الغربي الممتدة من كيوشو إلى تايوان، بما في ذلك محافظة أوكيناوا.
وفي منطقة توهوكو، قد تنشط رياح غربية قوية بدءا من وقت متأخر بعد الظهر حتى وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين، مما يزيد من خطر تعطل حركة المرور وتضرر المباني.

ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح القصوى المتواصلة إلى 54 كيلومترا في الساعة مع هبات عواصف تصل إلى 108 كيلومترات في الساعة على طول ساحل بحر اليابان.

ومن المتوقع أن يشهد ساحل المحيط الهادئ رياحا متواصلة تصل سرعتها إلى 64 كيلومترا في الساعة، مع هبات عواصف تصل سرعتها 108 كيلومترات في الساعة.

المصدر: وكالات
«الشارقة للمتاحف» تشارك في «اصنع في الإمارات 2026»
«الشارقة للمتاحف» تشارك في «اصنع في الإمارات 2026»
أرسنال وأتلتيكو.. قمة «فن الدفاع» في دوري أبطال أوروبا
«سيراميك رأس الخيمة» تعرض أحدث ابتكاراتها خلال «اصنع في الإمارات 2026»
«الثقافة» تشارك بجناح الحرفيين في «اصنع في الإمارات»
«أبوظبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» يستكملان صفقة إعادة تمويل بقيمة 121 مليون جنيه إسترليني
