الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
مصر تدين بشدة استهداف ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز

شعار وزارة الخارجية المصرية
4 مايو 2026 18:42

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات واستنكرت الاعتداء السافر الذي استهدف ناقلة إماراتية أثناء مرورها من مضيق هرمز.

وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أصدرته اليوم، على أن استهداف السفن التجارية وتعطيل الممرات البحرية الدولية يعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي التي تؤكد وتضمن حرية الملاحة الدولية، محذرة من أن مثل هذه الممارسات تمثل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة، ولإمدادات الطاقة العالمية، وحرية حركة التجارة الدولية.

وأكدت مصر تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الإمارات فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها ومصالحها الوطنية، مشددة على رفضها القاطع لأي أعمال تستهدف المساس بأمن واستقرار دول الخليج العربي.

وشددت مصر على أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدة الارتباط العضوي والوثيق بين أمن الإمارات الشقيقة وأمن مصر والمنطقة بأسرها.

المصدر: وام
مصر
الاعتداء الإيراني
ناقلة وطنية
مضيق هرمز
