البرلمان العربي يدين بشدة استهداف ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز

محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
4 مايو 2026 19:00

أعرب معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني السافر الذي استهدف ناقلة إماراتية تابعة لشركة "أدنوك" باستخدام طائرتين مسيّرتين أثناء مرورها من مضيق هرمز.

وأكد أن هذا الاعتداء الإرهابي يشكل تحديًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية والقرارات الدولية التي تكفل حرية الملاحة في الممرات المائية.

ودعا رئيس البرلمان العربي، في بيان أصدره اليوم، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الانتهاكات السافرة، بما يضمن أمن الملاحة الدولية وحماية الممرات المائية الدولية، ومحاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وأمن الطاقة العالمي.

وأكد تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وصون استقرارها.

المصدر: وام
