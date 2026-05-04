الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قطر تدين بشدة استهداف ناقلة إماراتية تابعة لشركة "أدنوك" أثناء مرورها من مضيق هرمز

شعار وزارة الخارجية القطرية
4 مايو 2026 20:24

أدانت دولة قطر بشدة الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية تابعة لشركة "أدنوك" باستخدام طائرتين مسيرتين، أثناء مرورها من مضيق هرمز، وعدته خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، ودعوتها إلى إعادة فتحه دون شروط، وتأكيدها أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر.

أخبار ذات صلة
الكويت تدين الاعتداء الإيراني الآثم على ناقلة إماراتية أثناء مرورها في مضيق هرمز
الإمارات تُدين بشدة تجدد العدوان الإيراني الغادر باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة

وشددت الوزارة على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على ممتلكات الدول الشقيقة، مؤكدة في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.

المصدر: وام
قطر
إدانة
الاعتداء الإيراني
ناقلة وطنية
الإمارات
مضيق هرمز
آخر الأخبار
بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يطلق حراكاً جديداً للتحول نحو الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة في القطاع الخاص بدبي خلال عامين
علوم الدار
بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يطلق حراكاً جديداً للتحول نحو الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة في القطاع الخاص بدبي خلال عامين
اليوم 21:40
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة تجدد العدوان الإيراني الغادر باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة
اليوم 20:40
الذكاء الاصطناعي يتفوق على الأطباء في مهام متعددة
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يتفوق على الأطباء في مهام متعددة
اليوم 21:57
حمد المرر لـ «الاتحاد»: 75 مليار درهم قيمة الطلبات والعقود القائمة في «إيدج»
اقتصاد
حمد المرر لـ «الاتحاد»: 75 مليار درهم قيمة الطلبات والعقود القائمة في «إيدج»
اليوم 21:26
شعار وزارة الخارجية الكويتية
الأخبار العالمية
الكويت تدين الاعتداء الإيراني الآثم على ناقلة إماراتية أثناء مرورها في مضيق هرمز
اليوم 21:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©