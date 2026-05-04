إجلاء 22 من أفراد طاقم سفينة إيرانية محتجزة إلى باكستان

واشنطن (وكالات)



قالت وزارة الخارجية الباكستانية، أمس، إن الولايات المتحدة أجلت 22 من أفراد طاقم سفينة حاويات إيرانية إلى باكستان على أن يتم تسليمهم للسلطات الإيرانية، في خطوة وصفتها بأنها «إجراء لبناء الثقة».

وأوضحت الخارجية الباكستانية أن السفينة ستنقل إلى المياه الباكستانية لإعادتها إلى مالكيها بعد إجراء إصلاحات ضرورية. والشهر الماضي، اعتلت قوات أميركية السفينة «توسكا» التي ترفع علم إيران وتتبع شركة خطوط الشحن الإيرانية الخاضعة لعقوبات أميركية، وصادرتها قبالة سواحل ميناء «تشابهار» الإيراني في خليج عُمان.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أن طاقم السفينة لم يمتثل للتحذيرات المتكررة على مدار 6 ساعات، وأن السفينة انتهكت الحصار الأميركي المفروض عليها.