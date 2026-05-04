الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
1637 اعتداء إسرائيلياً بالضفة الغربية خلال أبريل

5 مايو 2026 02:31

رام الله (وكالات)

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، أمس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 1637 اعتداء في الضفة الغربية خلال أبريل الماضي، شملت تخريب ممتلكات، واقتلاع آلاف الأشجار، والاستيلاء على أراضٍ فلسطينية.
وفي تقرير بشأن الاعتداءات الإسرائيلية خلال شهر أبريل الماضي، أوضح مؤيد شعبان، رئيس الهيئة، أن جيش الاحتلال نفذ 1097 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 540 اعتداء.
وذكر أن هذه الاعتداءات تركزت في محافظات نابلس والخليل وبيت لحم ورام الله والبيرة.
وبيّن أن المستوطنين نفذوا 124 عملية تخريب للممتلكات، و20 عملية استيلاء وسرقة لممتلكات الفلسطينيين، لافتاً إلى أن اعتداءاتهم تسببت في اقتلاع وتخريب وتسميم 4414 شجرة، جميعها من أشجار الزيتون، في عدة محافظات.
وأشار شعبان إلى أن سلطات الاحتلال استولت على 42 دونماً من أراضي المواطنين عبر أوامر عسكرية، إلى جانب إصدار أوامر إضافية لإزالة الأشجار من مساحات واسعة. 
وأضاف أن سلطات الاحتلال خلال الشهر ذاته أقرت إقامة 34 موقعاً استيطانياً جديداً، ودرست 10 مخططات هيكلية للمستوطنات بالضفة، في إطار ما وصفه بتصعيد منظم يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض.

3 قتلى في غزة

وأكد أنها نفذت كذلك 37 عملية هدم طالت 78 منشأة، بينها منازل مأهولة ومنشآت زراعية، إلى جانب توزيع 21 إخطاراً جديداً بالهدم في عدة محافظات.
وأشار إلى أن المستوطنين حاولوا إقامة 21 بؤرة استيطانية جديدة منذ مطلع أبريل، تركزت في عدد من محافظات الضفة.
وفي غزة، قتل الجيش الإسرائيلي، أمس، ثلاثة فلسطينيين، جراء إطلاق نار وغارات استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، في ظل تصاعد التوترات الميدانية ومخاوف من تجدد الحرب.

