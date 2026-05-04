8 قتلى بأوكرانيا واستهداف موسكو بمسيَّرة

موسكو (وكالات)



تعرّض مبنى سكني في موسكو لأضرار أمس جرّاء ضربة بطائرة مسيَّرة، بحسب سلطات العاصمة التي قلّما تقصفها كييف، فيما قُتِل 8 أشخاص على الأقل بصاروخ روسي في منطقة خاركيف الأوكرانية، وفقاً لحاكمها.

وأوضح رئيس بلدية العاصمة الروسية عبر «تلغرام» أن طائرة مسيَّرة استهدفت مبنى في غرب موسكو، مضيفاً أن أحداً لم يُصب بجروح. وأفاد بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ليلاً طائرتين مسيَّرتين أخريين كانتا تستهدفان موسكو، في حين «حُيِّدَت» طائرة مسيَّرة أخرى صباح أمس.

من جانبه، قال مسؤولون في أوكرانيا أمس إن 8 أشخاص على الأقل قتلوا في أحدث الهجمات الروسية على البلاد.