الجيش الأميركي يدلي ببيانات بشأن عملية فتح مضيق هرمز

قال الجيش الأميركي، اليوم الاثنين، إنه دمر ستة زوارق إيرانية صغيرة واعترض صواريخ كروز وطائرات مسيرة أطلقتها إيران في إطار عملية بحرية أميركية جديدة لفتح الملاحة في مضيق هرمز.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب العملية، التي أطلق عليها اسم (مشروع الحرية)، في محاولة منه لانتزاع السيطرة على الممر المائي الحيوي.

وقال الجنرال براد ⁠كوبر قائد القيادة المركزية الأميركية "أطلق الحرس الثوري الإيراني العديد من صواريخ كروز والطائرات المسيرة وقوارب صغيرة على السفن التي نحميها. وتصدينا لكل واحدة من هذه التهديدات باستخدام الذخائر الدفاعية بدقة عالية".

وأضاف كوبر أنه "ينصح بشدة" القوات الإيرانية بالابتعاد عن الأصول العسكرية الأميركية خلال العملية التي قال إنها تشمل 15 ألف جندي ‌أميركي ومدمرات تابعة للبحرية الأميركية وأكثر من 100 طائرة ووحدات ‌تحت الماء.

وتابع "يملك القادة الأميركيون الموجودون في الموقع جميع الصلاحيات اللازمة للدفاع عن وحداتهم والدفاع عن السفن التجارية".