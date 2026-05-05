ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بمصنع للألعاب النارية في الصين

ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع للألعاب النارية في إحدى المقاطعات المركزية بالصين إلى ما لايقل عن 26 قتيلا، وإصابة 61 آخرين، حسبما أفادت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية أن الانفجار وقع في مصنع للألعاب النارية بمدينة تشانجشا بمقاطعة هونان بعد ظهر أمس الاثنين.

وقال تشن بو تشانج، عمدة تشانجشا، إن أعمال البحث والإنقاذ في موقع الانفجار اكتملت إلى حد كبير، ولكن السلطات لاتزال تواصل التحقق من عدد الضحايا والتعرف على هوياتهم.

وأظهرت لقطات جوية بثها التلفزيون الرسمي "سي سي تي في" اليوم الثلاثاء تصاعد دخان من بعض أجزاء الموقع، مع انهيار أو تضرر عدد من المنشآت.

وجرى نشر نحو 500 من رجال الإنقاذ في موقع الحادث، كما جرت عمليات إجلاء في المناطق المعرضة للخطر.