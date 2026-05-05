الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

فون دير لاين تناشد واشنطن بشأن خفض الرسوم الجمركية

أورسولا فون دير لاين
5 مايو 2026 15:11

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، واشنطن إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية العام الماضي لخفض الرسوم الجمركية الأميركية، وذلك بعد أن لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، برفع الرسوم المفروضة على السيارات بسبب انتهاكات مزعومة من جانب الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين، اليوم الثلاثاء: "من جانب الاتحاد الأوروبي، إننا الآن في المراحل النهائية لتنفيذ الالتزامات الجمركية المتبقية".

وأضافت خلال زيارة ليريفان: "في الوقت نفسه، على الولايات المتحدة أن تلتزم، بالحد الأقصى المتفق عليه، على سبيل المثال، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد".

المصدر: وكالات
