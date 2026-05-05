واشنطن: أي هجوم إيراني على السفن التجارية سيقابل بردّ "مدمّر"

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى مواجهة" في مضيق هرمز، لكنها سترد بشكل "مدمّر" على أي هجوم إيراني يستهدف حركة الملاحة.

وصرّح هيغسيث لوسائل الإعلام: "نحن لا نسعى إلى مواجهة، لكن لا يمكن السماح لإيران بمنع الدول غير المعنية وبضائعها من عبور ممر مائي دولي".

وأضاف، في رسالة للإيرانيين: "إذا هاجمتم القوات الأميركية أو السفن التجارية المدنية، فستواجهون قوة نارية أميركية ساحقة ومدمّرة".

من جهته، أعلن الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان الأميركية، أن قواته مستعدة لاستئناف العمليات القتالية الواسعة ضد إيران في حال تلقت الأوامر بذلك.

وقال كين إن القيادة المركزية الأميركية "وسائر القوات المشتركة تبقى على أهبة الاستعداد لاستئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران إذا طُلب منها ذلك".

واعتبر أنه "لا ينبغي لأي خصم أن يفسّر ضبط النفس الحالي على أنه ضعف في العزيمة".

وكان الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية "سنتكوم"، قد أفاد، أمس الاثنين، بأن الجيش الأميركي دمر ستة زوارق إيرانية، وأسقط صواريخ وطائرات مسيّرة أطلقتها القوات الإيرانية على سفن البحرية الأميركية وسفن تجارية.