ترامب: على إيران أن "ترفع الراية البيضاء"

قلل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، من شأن القدرات العسكرية الإيرانية، وقال إنه ينبغي لطهران أن "ترفع الراية البيضاء وتستسلم".

وقال ترامب، لوسائل الإعلام في المكتب البيضاوي، إن قدرات الجيش الإيراني تراجعت إلى حد أنه بات يطلق "بنادق خردق"، موضحاً أن طهران تريد سراً التوصل إلى اتفاق رغم تلويحها العلني بالقوة.

وأضاف الرئيس الأميركي: "يمارسون الألاعيب، لكن دعوني أقول لكم إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق. ومن لا يريد ذلك عندما يكون جيشه انتهى تماماًً؟".

وأثنى ترامب كثيراً على الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية في المنطقة، قائلاً: "إنه مثل قطعة من الفولاذ. لن يتحدى أحد الحصار. وأعتقد أنه يسير بشكل جيد ‌جداً".

وعندما سُئل متى سيرى أن ما تفعله إيران يمثل انتهاكاً لوقف إطلاق النار، ردّ ترامب: "حسناً، ستعرفون، لأنني سأبلغكم... إنهم يعرفون ما لا ينبغي عليهم فعله".

وأكد الرئيس الأميركي أنه يتعين على إيران "الاحتفاظ بالراية البيضاء للاستسلام"، مضيفاً: "لو كان هذا قتالاً، لكانوا أوقفوه".