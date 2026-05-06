الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

غارات روسية دامية جديدة في أوكرانيا

شرطي أوكراني في موقع غارة روسية (أ ف ب)
6 مايو 2026 05:08

كييف (وكالات) 

أسفرت غارات جوية روسية على أوكرانيا أمس عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، وبحسب السلطات الأوكرانية، قُتل ثلاثة موظفين في شركة غاز واثنان من عناصر الإنقاذ في غارات بالصواريخ والمسيَّرات بعيدة المدى.
وكانت روسيا قد أعلنت من جانب واحد وقفاً لإطلاق النار يومي 8 و9 مايو بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الحادية والثمانين للانتصار في الحرب العالمية الثانية، محذرة بشن ضربة صاروخية كبيرة على وسط كييف إذا انتهكت أوكرانيا وقف إطلاق النار.
ورد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بإعلان هدنة تبدأ منتصف ليل الأربعاء، من دون تحديد مدة لها، مصرحاً بأن كييف سترد بالمثل على أي انتهاك لوقف إطلاق النار الذي أعلنته.
وأطلق الجيش الروسي 11 صاروخاً بالستياً و164 مسيَّرة على أوكرانيا خلال الليل، وفق ما أعلن سلاح الجو الأوكراني الذي أشار إلى التصدي لصاروخ واحد و149 طائرة مسيَّرة.

