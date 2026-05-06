الأردن: عودة 192 ألف لاجئ سوري لبلادهم

عمان (وكالات)



أعلن وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أمس، عودة أكثر من 192 ألف لاجئ سوري طوعاً من المملكة إلى بلادهم منذ 8 ديسمبر 2024.

وقال المومني في بيان: «يواصل الأردن دوره الإنساني تجاه اللاجئين السوريين، ضمن سياسة العودة الطوعية للاجئين المتسقة مع القانون الدولي، رغم تعاقب التحديات، في مسعى لدعم الاستقرار، وتقديم يد العون الأردنية لمن يحتاجها».

في سياق آخر، افتتحت السلطات السورية، أمس، منفذ «جسر قمار» الحدودي بريف حمص وسط البلاد، ليدخل الخدمة معبراً رسمياً سابعاً مع لبنان، بهدف تعزيز حركة التنقل بين البلدين.