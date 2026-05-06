الرئيس اللبناني: السلم الأهلي خط أحمر

بيروت (وكالات)



دعا الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أمس، الجميع إلى الالتفاف حول الجيش ليكون المسؤول الوحيد عن الأمن في جنوب لبنان، مؤكداً أن السلم الأهلي خط أحمر.

وأفاد عون، خلال لقائه أمس في قصر بعبدا، وفد بلديات جنوبية، باستمراره في المساعي الهادفة إلى إنهاء الحرب التي عانى منها الجميع، على أن يعم السلام بشكل دائم، وليس بشكل مرحلي.

وشدّد على أنه آن الأوان لعودة الجيش ليتسلم مهامه كاملة، وأن يكون الوحيد المسؤول عن الأمن في الجنوب، ويجب على الجميع الالتفاف حوله وحول القوى الأمنية، مشيراً أن مسار المفاوضات هو الوحيد الذي بقي بعد نفاد الحلول الأخرى ومنها الحرب.

ميدانياً، أصدر الجيش الإسرائيلي، أمس، إنذاراً عاجلاً لسكان بلدتين في جنوب لبنان، طالبهم فيه بالإخلاء الفوري لمسافة لا تقل عن ألف متر باتجاه مناطق مفتوحة. كما أقر، بقصفه 500 منطقة في لبنان منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 17 أبريل الماضي.