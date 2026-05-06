ترامب يعلن تعليق عملية "مشروع الحرية" في مضيق هرمز

قال الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء إنه سيعلّق العملية العسكرية الأميركية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز بعد يوم واحد فقط من انطلاقها، في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع إيران.

وبدأ الاثنين "مشروع الحرية" الذي أطلقه ترامب لمساعدة السفن على مغادرة مضيق هرمز والذي أغلقته إيران عليه رداً على تعرضها للهجوم.

لكن ترامب أعلن على منصته تروث سوشال أنه سيعلّقه بناء على طلب من باكستان الوسيطة ودول أخرى، قائلاً إنه "تم إحراز تقدم كبير نحو اتفاق كامل ونهائي" مع طهران.

وأضاف "لقد اتفقنا على أنه في حين سيبقى الحصار ساري المفعول بالكامل، فإن "مشروع الحرية" سيعلّق لفترة وجيزة لمعرفة ما إذا كان من الممكن وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق وتوقيعه أم لا".



