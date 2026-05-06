قاصر يطلق النار في مدرسة بالبرازيل ويقتل شخصين

أطلق قاصر النار في مدرسة في شمال شرق البرازيل الثلاثاء ما أسفر عن مقتل موظفَين وإصابة موظف ثالث وتلميذ، وفق ما أفادت السلطات.

وأوقف صبي يبلغ 13 عاما للاشتباه في تنفيذه الهجوم في ريو برانكو عاصمة ولاية أكري، وفق ما ذكرت الحكومة المحلية في بيان.

كما أوقف والد المشتبه به والذي كان يملك السلاح الناري المستخدم في الهجوم.

ونُقل المصابون إلى المستشفى وفتحت شرطة أكري تحقيقاً في الحادثة.

وأعربت الحكومة في بيانها "عن تضامنها مع عائلات الضحايا، والمجتمع المدرسي للمعهد وجميع العاملين في مجال التعليم المتضررين من هذه الحادثة"، وأشارت إلى أنه تم حشد فرق دعم نفسي لتقديم المساعدة للتلاميذ والأستاذة.



وعُلِّقت الدراسة لمدة ثلاثة أيام في كل المدارس في أنحاء الولاية، وذلك بما يتماشى مع البروتوكول الأمني الذي دخل حيز التنفيذ عقب الحادثة.



