الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسبانيا تعيد ركاب سفينة تفشى فيها فيروس "هانتا" إلى بلدانهم

سفينة "إم في هونديوس" السياحية قبالة ميناء بالرأس الأخضر
6 مايو 2026 18:19

قالت وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا غارسيا، اليوم الأربعاء، إن جميع الركاب المتبقين على متن سفينة سياحية فاخرة تفشى فيها فيروس "هانتا" القاتل لم تظهر عليهم أي أعراض.
وأكدت غارسيا أنه سيتم إعادة الركاب غير الإسبان إلى بلدانهم، بعد وصول السفينة إلى تينيريفي في جزر الكناري قادمة من الرأس الأخضر.
وأوضحت الوزيرة، في مؤتمر صحفي، أن الركاب غير الإسبان لن يُطلب منهم الخضوع للحجر الصحي في إسبانيا، إذ إن القرار متروك لبلدانهم الأصلية.
وأضافت أن المواطنين الإسبان، وعددهم 14، سيُنقلون جواً إلى مستشفى في العاصمة مدريد للخضوع للحجر الصحي.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، الأحد الماضي، وفاة ثلاثة أشخاص على متن السفينة السياحية في المحيط الأطلسي، بعد تأكد إصابة أحدهم بالفيروس. 

أخبار ذات صلة
ثلاث وفيات إثر "تفشي مرض" على متن سفينة سياحية
إيقاف حارس مرمى 13 مباراة بسبب «لكمة»!
المصدر: رويترز
إسبانيا
فيروس هانتا
سفينة سياحية
الرأس الأخضر
جزر الكناري
مدريد
آخر الأخبار
«كريديبل إكس» تعلن إنجاز جولة تمويلية بقيمة 15 مليون دولار بقيادة «مبادلة»
اقتصاد
«كريديبل إكس» تعلن إنجاز جولة تمويلية بقيمة 15 مليون دولار بقيادة «مبادلة»
اليوم 18:59
حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد فورد" قرب مضيق جبل طارق
الأخبار العالمية
أكبر حاملة طائرات أميركية تغادر الشرق الأوسط
اليوم 18:47
دورتموند يفتقد بنسبعيني لنهاية الموسم وأديمي يقترب من العودة
الرياضة
دورتموند يفتقد بنسبعيني لنهاية الموسم وأديمي يقترب من العودة
اليوم 18:45
وزير الاستثمار: الإمارات استقطبت 251 مشروعاً أجنبياً صناعياً مباشراً باستثمارات 33 مليار دولار
اقتصاد
وزير الاستثمار: الإمارات استقطبت 251 مشروعاً أجنبياً صناعياً مباشراً باستثمارات 33 مليار دولار
اليوم 18:39
«أومبودسمان» و«كالاندجان» يتصدران الترشيحات في كورال إكليبس
الرياضة
«أومبودسمان» و«كالاندجان» يتصدران الترشيحات في كورال إكليبس
اليوم 18:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©