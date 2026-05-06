إسبانيا تعيد ركاب سفينة تفشى فيها فيروس "هانتا" إلى بلدانهم

قالت وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا غارسيا، اليوم الأربعاء، إن جميع الركاب المتبقين على متن سفينة سياحية فاخرة تفشى فيها فيروس "هانتا" القاتل لم تظهر عليهم أي أعراض.

وأكدت غارسيا أنه سيتم إعادة الركاب غير الإسبان إلى بلدانهم، بعد وصول السفينة إلى تينيريفي في جزر الكناري قادمة من الرأس الأخضر.

وأوضحت الوزيرة، في مؤتمر صحفي، أن الركاب غير الإسبان لن يُطلب منهم الخضوع للحجر الصحي في إسبانيا، إذ إن القرار متروك لبلدانهم الأصلية.

وأضافت أن المواطنين الإسبان، وعددهم 14، سيُنقلون جواً إلى مستشفى في العاصمة مدريد للخضوع للحجر الصحي.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، الأحد الماضي، وفاة ثلاثة أشخاص على متن السفينة السياحية في المحيط الأطلسي، بعد تأكد إصابة أحدهم بالفيروس.