أكبر حاملة طائرات أميركية تغادر الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد فورد" قرب مضيق جبل طارق
6 مايو 2026 18:47

غادرت حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد فورد" البحر المتوسط، اليوم الأربعاء، بحسب موقع تتبع الملاحة البحرية "مارين ترافيك"، في ظل وقف إطلاق النار مع إيران.
وأظهرت صور نشرها مصورون هواة على مواقع التواصل الاجتماعي حاملة الطائرات، وهي الأكبر في العالم، تعبر مضيق جبل طارق باتجاه الغرب، وعلى متنها عشرات الطائرات المقاتلة المنتشرة على سطحها.
وأمضت "جيرالد فورد" عشرة أشهر في البحر، في أطول انتشار لحاملة طائرات أميركية منذ نهاية الحرب الباردة، وفق المعهد البحري الأميركي.
ومن المقرر أن تعود الحاملة إلى نورفولك، ميناء تمركزها في ولاية فرجينيا على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بحسب معلومات نشرتها صحيفتا "وول ستريت جورنال" و"واشنطن بوست".
وقال مسؤول أميركي، الجمعة، إن نحو عشرين سفينة حربية أميركية، بينها حاملتا الطائرات "أبراهام لينكولن" و"جورج بوش"، لا تزال منتشرة في المنطقة.
وقبل إرسالها إلى الشرق الأوسط ومشاركتها في حرب إيران، ساهمت "جيرالد فورد" في العمليات الأميركية في منطقة الكاريبي، حيث شنت واشنطن حملة مكثفة من الضربات الجوية ضد قوارب قالت إنها ضالعة في تهريب المخدرات، كما صادرت ناقلات نفط خاضعة لعقوبات.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أمر بتحويل مسارها إلى الشرق الأوسط في منتصف فبراير الماضي.
وفي أواخر مارس، توقفت لفترة في كرواتيا لإجراء أعمال صيانة، بعد اندلاع حريق في غرفة الغسيل الرئيسية أدى إلى إصابة بحّارَين، كما واجهت الحاملة، وفقاً لوسائل إعلام أميركية، مشاكل جدية في مرافقها الصحية.

المصدر: آ ف ب
