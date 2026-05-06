الأخبار العالمية

فرنسا توجه دعوة إلى أميركا وإيران بشأن مضيق هرمز

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز - أرشيفية
6 مايو 2026 20:09

دعت فرنسا، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة وإيران إلى "معالجة مسألة هرمز بشكل منفصل" عن باقي ملفات الأزمة، مشددة على أنها ذات "اهتمام مشترك".
وعرضت باريس مقترحاتها من أجل تنفيذ مهمة متعددة الجنسيات لضمان أمن الملاحة في الممر المائي الحيوي.
وقالت الرئاسة الفرنسية، لوسائل الإعلام: "يمكننا أن نعرض على إيران العبور مجدداً من مضيق هرمز، يمكننا السماح بمرور ناقلاتها من مضيق هرمز بشرط، وهو أن تقبل بالانخراط في المفاوضات التي يدعوها الأميركيون إليها حول المسائل الجوهرية".
وأضاف "الإليزيه": "ما نقوله للأميركيين، هو أن عليهم فك الحصار عن هرمز، واغتنام استعداد إيران للتفاوض حول القضايا الجوهرية".

المصدر: آ ف ب
