الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
ترامب: نحقق نتائج جيدة للغاية مع إيران

6 مايو 2026 21:50

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن بلاده تحقق نتائج جيدة للغاية مع إيران، مشيراً إلى أن طهران تريد التفاوض وإبرام اتفاق.
وأضاف ترامب، خلال فعالية في البيت الأبيض: "نحقق نجاحاً كبيراً في إيران. تسير الأمور بسلاسة تامة، وسنرى ما سيحدث. إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق، ويريدون التفاوض".
وتابع: "نتعامل مع أشخاص يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، وسنرى إذا كان بإمكانهم إبرام اتفاق يرضينا أم لا".
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم المخصب من إيران، في ظلّ سعي البلدين للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، قائلاً لأحد الصحفيين لدى مغادرته الفعالية: "سنحصل عليه".
وأفاد مصدران، اليوم، بأن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الأزمة، مع إرجاء القضايا الشائكة مثل البرنامج النووي الإيراني.

المصدر: رويترز
