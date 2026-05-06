الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
زيلينسكي يتهم روسيا بانتهاك وقف إطلاق النار

7 مايو 2026 02:56

كييف (وكالات)

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، إن روسيا تجاهلت طلب كييف بوقف الأعمال العدائية، مشيراً إلى حدوث أكثر من 1800 انتهاك لإعلانه الأحادي عن وقف النار. وكتب زيلينسكي عبر منصة «إكس» «ابتداء من اليوم (أمس)، نستطيع أن نؤكد أن الجانب الروسي قد انتهك نظام وقف إطلاق النار»، مضيفاً، أن كييف ستقرر كيفية المضي قدماً، بناء على التقارير العسكرية والاستخباراتية.
وكانت أوكرانيا أعلنت وقف إطلاق النار مساء الأربعاء ودعت روسيا للاستجابة له. وكانت موسكو أعلنت سابقاً أن وقف إطلاق النار من جانبها سيدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل خلال احتفالات يوم النصر، في التاسع من مايو الجاري. 
وكان وزير الخارجية الأوكراني اندري سيبيها اتهم موسكو في وقت سابق بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أعلنته كييف. وكتب سيبيها على منصة «إكس»: «تواصلت الهجمات الروسية باستخدام 108 طائرات درون و3 صواريخ خلال الليل، بالإضافة إلى هجمات صباحية على خاركيف وزابوريجا».
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم اعتراض 53 طائرة مسيَّرة أوكرانية فوق أراضيها وفوق شبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.  ولم يتضح ما إذا كان تم إسقاطها قبل بداية وقف إطلاق النار من جانب زيلينسكي. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنه تم اعتراض 89 طائرة مسيَّرة.

