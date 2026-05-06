الجيش الأميركي: استهدفنا ناقلة نفط إيرانية حاولت خرق الحصار

أعلن الجيش الأميركي أن إحدى طائراته المقاتلة أطلقت النار على ناقلة نفط إيرانية في خليج عُمان، اليوم الأربعاء، بعد محاولتها خرق الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن القوات الأميركية وجهت تحذيرات عدة للناقلة، وأبلغتها بأنها تنتهك الحصار.

وجاء الهجوم في ظل مؤشرات على اقتراب واشنطن وطهران من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد إيران بشن موجة جديدة من القصف إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يشمل فتح مضيق هرمز الحيوي.

وقال ترامب إن الحرب المستمرة منذ شهرين قد تنتهي قريباً، وإن شحنات النفط والغاز التي تعطلت بسبب الصراع قد تستأنف. لكنه أشار إلى أن ذلك مرهون بقبول إيران لاتفاق لم يكشف عن تفاصيله.

وأضاف الرئيس الأميركي، في منشور على منصته "تروث سوشال": "إذا لم يوافقوا، سيبدأ القصف، وسيكون للأسف، على مستوى أعلى بكثير وأكثر حدة مما كان عليه سابقاً".