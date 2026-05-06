روسيا تطلق تحذيراً بشأن هجوم واسع على كييف

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، أنها حذرت البعثات الدبلوماسية في العاصمة الأوكرانية كييف من ضرورة إجلاء موظفيها على وجه السرعة، في حال شنت موسكو هجوماً واسع النطاق، رداً على أي محاولة من جانب أوكرانيا لتعطيل احتفالات روسيا بيوم النصر في التاسع من مايو الجاري.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، في مقطع فيديو نُشر على تطبيق "تيليجرام": "تحث وزارة الخارجية الروسية سلطات بلدكم بشدة... على التعامل مع هذا البيان بأقصى درجات المسؤولية وضمان إجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية وغيرها من البعثات من مدينة كييف في الوقت المناسب، في ضوء حتمية شن القوات المسلحة الروسية ضربة انتقامية على كييف".

يأتي ذلك بعدما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا قرّرت رفض الجهود الرامية لوضع حد للقتال وإنقاذ الأرواح، إذ شنّت هجمات جديدة على أوكرانيا، التي أعلنت وقفاً أحادي الجانب لإطلاق النار، الأمر الذي أثار تكهنات بإمكان تنفيذ كييف ضربات انتقامية ضد موسكو أثناء ذكرى الانتصار على النازية.