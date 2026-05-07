الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-9" تعاود دخول الغلاف الجوي

7 مايو 2026 07:14

أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية أن مركبة الشحن الفضائية الصينية "تيانتشو-9" عاودت دخول الغلاف الجوي للأرض بطريقة خاضعة للتحكم صباح اليوم.

 

و أوضحت الوكالة أنه خلال هذه العملية، سقطت كمية صغيرة من الحطام في المياه الآمنة المحددة.

 

يذكر أن المركبة تم إطلاقها في 15 يوليو 2025 من مركز و"نتشانغ" الفضائي في مقاطعة هاينان الجزرية جنوبي الصين، وتم تحميلها بإمدادات شملت مستلزمات استهلاكية لرواد الفضاء للبقاء في المدار ووقود دفع ومعدات تجارب تطبيقية.

 

وانفصلت "تيانتشو-9" عن مجموعة المحطة الفضائية المدارية الصينية "تيانقونغ" أمس وباشرت مرحلة الطيران المستقل الخاصة بها.

 

 

 

المصدر: وام
