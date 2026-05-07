السفينة السياحية الموبوءة بفيروس "هانتا" تتجه إلى إسبانيا

اتجهت السفينة السياحية الموبوءة بفيروس "هانتا" الفتّاك إلى جزيرة "تينيريفي" الإسبانية ويفترض أن تصل في غضون ثلاثة أيام على أن تبدأ عملية إجلاء الركاب اعتبارا من 11 مايو الجاري.

وأثار مصير سفينة "إم في هونديوس" قلقا دوليا بعد وفاة ثلاثة أشخاص كانوا على متنها، إلا أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس شدد على أن الوضع لا يمكن مقارنته بجائحة كوفيد.

وأكد خبراء أن نسخة الفيروس المرصود على متن السفينة هو سلالة نادرة يمكن أن تنتقل بين البشر.

وذكرت الخبيرة في منظمة الصحة العالمية أناييس لوغان ، ان أول شخص أصيب بالفيروس على متن السفينة لم يكن من الممكن أن يكون قد أصيب بالعدوى أثناء الرحلة البحرية، نظرا إلى فترة الحضانة التي تتراوح من أسبوع إلى ستة أسابيع.

وغادرت السفينة ميناء "أوشوايا" في الأرجنتين، في 1 أبريل، وسجلت أول وفاة في 11 منه.