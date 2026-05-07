الأخبار العالمية

قتلى ومصابون في حادث تصادم بإندونيسيا

رجال الإنقاذ خلال إخماد الحريق بعد حادث الاصطدام جنوب سومطرة
7 مايو 2026 09:01

لقي 16 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 4 آخرون جراء اصطدام حافلة ركاب بشاحنة نقل وقود وجها لوجه على طريق سريع في جزيرة سومطرة الإندونيسية يوم الأربعاء، بحسب ما أفاد مسؤولون.

ووقع الحادث قرابة منتصف النهار على طريق ترانس-سومطرة السريع في منطقة شمال موسي رواس بمقاطعة سومطرة الجنوبية، عندما اصطدمت حافلة تعمل بين المدن كانت تقل ما لا يقل عن 20 شخصا بشاحنة نقل وقود كانت تسير في الاتجاه المعاكس، وفقاً لما قاله موجونو، المسؤول في وكالة إدارة الكوارث المحلية.

وأضاف موجونو: "أدى الاصطدام العنيف إلى اندلاع حريق التهم المركبتين، ما ترك العديد من الضحايا عالقين داخلهما".

وقال إن من بين القتلى سائق الحافلة و13 راكبا، إضافة إلى سائق شاحنة نقل الوقود ومساعده، ولقوا جميعا حتفهم احتراقا داخل المركبتين.

وأوضح موجونو أن أربعة من ركاب الحافلة نجوا من الحادث ونقلوا إلى مركز صحي قريب، بينهم ثلاثة أصيبوا بحروق خطيرة وآخر تعرض لإصابات طفيفة.

المصدر: وكالات
