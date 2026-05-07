الاتحاد الأوروبي يحرز تقدماً في مسار إقرار اتفاقية التجارة مع واشنطن

أظهرت تقارير حديثة أن المناقشات بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27 والبرلمان الأوروبي بشأن التصديق على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أحرزت تقدما، لكنها لم تصل إلى خواتيمها بعد.

وأفادت الحكومة القبرصية التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بإحراز "تقدم في عدد من القضايا"، وأشارت إلى عزمها مواصلة هذا "الزخم الإيجابي" خلال جولة جديدة من المفاوضات مع أعضاء البرلمان الأوروبي المقرر عقدها في 19 مايو.

وقال وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي مايكل داميانو "نحن ملتزمون تماما بمواصلة حوارنا البنّاء مع البرلمان الأوروبي من أجل إنجاز العمل التشريعي في أسرع وقت ممكن".

وأكد عضو البرلمان الأوروبي الألماني بيرند لانغه: "لقد أحرزنا تقدما جيدا، لكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".

وكان البرلمان الأوروبي قد وافق بشروط نهاية مارس على اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تم التوصل إليها الصيف الماضي في تيرنبيري باسكتلندا.

في اتفاقية تيرنبيري، التزم الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية على معظم الواردات الأميركية مقابل وضع سقف بنسبة 15% للرسوم التي فرضها ترامب على السلع الأوروبية.