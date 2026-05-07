الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يحرز تقدماً في مسار إقرار اتفاقية التجارة مع واشنطن

سفينة شحن في ميناء أوكلاند بولاية كاليفورنيا (أرشيفية)
7 مايو 2026 09:39

أظهرت تقارير حديثة أن المناقشات بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27 والبرلمان الأوروبي بشأن التصديق على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أحرزت تقدما، لكنها لم تصل إلى خواتيمها بعد.
وأفادت الحكومة القبرصية التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بإحراز "تقدم في عدد من القضايا"، وأشارت إلى عزمها مواصلة هذا "الزخم الإيجابي" خلال جولة جديدة من المفاوضات مع أعضاء البرلمان الأوروبي المقرر عقدها في 19 مايو.
وقال وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي مايكل داميانو "نحن ملتزمون تماما بمواصلة حوارنا البنّاء مع البرلمان الأوروبي من أجل إنجاز العمل التشريعي في أسرع وقت ممكن".
وأكد عضو البرلمان الأوروبي الألماني بيرند لانغه: "لقد أحرزنا تقدما جيدا، لكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".
وكان البرلمان الأوروبي قد وافق بشروط نهاية مارس على اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تم التوصل إليها الصيف الماضي في تيرنبيري باسكتلندا.
في اتفاقية تيرنبيري، التزم الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية على معظم الواردات الأميركية مقابل وضع سقف بنسبة 15% للرسوم التي فرضها ترامب على السلع الأوروبية.

أخبار ذات صلة
أميركا وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق
البرلمان الروماني يحجب الثقة عن رئيس الوزراء
المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
واشنطن
اتفاق تجاري
آخر الأخبار
برشلونة يتخلص من «فخ يامال»
الرياضة
برشلونة يتخلص من «فخ يامال»
اليوم 10:15
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس قبرص يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والمستجدات في المنطقة
اليوم 10:12
رئيس الدولة يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر
اليوم 10:03
أرسنال يقترب من إنهاء أطول فترة غياب عن منصات الأبطال
الرياضة
أرسنال يقترب من إنهاء أطول فترة غياب عن منصات الأبطال
اليوم 09:45
سفينة شحن في ميناء أوكلاند بولاية كاليفورنيا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يحرز تقدماً في مسار إقرار اتفاقية التجارة مع واشنطن
اليوم 09:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©