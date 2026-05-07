رئيس الوزراء البريطاني يواجه "تحدياً" مع بدء انتخابات مهمة

يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستامر يوما حاسما، حيث يتوجه الملايين لمراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات حاسمة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن روبرت هايوارد خبير استطلاعات الرأي توقع نتائج خاسرة لحزب العمال الذي ينتمى له ستارمر، حيث من المتوقع أن يخسر الحزب نحو 1850 مقعدا في المجالس بأنحاء انجلترا.

ومن المتوقع أن يتكبد حزب العمال خسارة أيضا في ويلز، حيث من المتوقع أن يخسر الحزب الحاكم في الانتخابات لأول مرة منذ أكثر من قرن.

واعترف ستارمر بأن الانتخابات ستمثل " تحديا" ولكن في آخر حديثه للناخبين حثهم على " اختيار الوحدة بدلا من الانقسام".

ويتنافس نحو 25 ألف مرشح على أكثر من 5000 مقعد في 136 مجلساً في أنحاء انجلترا.