رئيس البرلمان العربي يدين التصريحات الإيرانية العدائية ضد الإمارات

أعرب معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للتصريحات والادعاءات الإيرانية العدائية والاستفزازية تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أنها تمثّل تصعيداً خطيراً ونهجاً عدوانياً مرفوضاً وانتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، ومحاولة بائسة للمساس بسيادة دولة الإمارات والتشكيك في مواقفها الثابتة.

وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان له اليوم، أن هذه التصريحات التحريضية تعكس استمرار النهج العدواني لإيران، التي لم تكتفِ باعتداءاتها السافرة ضد الإمارات وعدد من الدول العربية، بل تصر أيضاً على إثارة التوترات وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أن لغة التهديد ومحاولات تزييف الحقائق وترويج المزاعم الباطلة لن تسهم إلا في تأجيج الأوضاع وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار. وشدد على رفض البرلمان العربي الكامل لأي محاولات تستهدف النيل من سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة أو التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكداً أن أمن الإمارات واستقرارها وسيادتها خط أحمر، وأن البرلمان العربي يقف بكل قوة إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة أي تجاوزات أو ادعاءات تستهدف أمنها الوطني أو استقلال قرارها السيادي.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في إجبار النظام الإيراني على الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والكف عن التصريحات والممارسات الاستفزازية، التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، مؤكداً أن استمرار هذا النهج التصعيدي يفاقم التوتر ويقوّض فرص تعزيز الأمن الإقليمي.