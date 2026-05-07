تعثر مفاوضات تمرير الاتفاق التجاري الأوروبي الأميركي

فشل مفاوضو البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي في التوصل إلى اتفاق نهائي، خلال جولة مفاوضات مكثفة عقدت أمس الأربعاء، بشأن استكمال الترتيبات الأوروبية الخاصة باتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وسط مخاوف متزايدة من ردّ أميركي وتصعيد جديد في ملف الرسوم الجمركية.





وستتواصل المباحثات حتى 19 مايو الجاري، وهو الموعد المتوقع لاعتماد الصيغة النهائية للاتفاق داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، رغم عدم تحقيق اختراق حاسم خلال الاجتماع الأخير.

وقال النائب الألماني بيرند لانغه، رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، إن المفاوضات أحرزت تقدماً جيداً بشأن آلية الضمان وآليات مراجعة وتقييم التشريع الأساسي، لكن لا تزال هناك قضايا تحتاج إلى مزيد من العمل.





وأكد أن المشاورات بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، بهدف التوصل إلى صيغة توازن بين المصالح الاقتصادية الأوروبية ومتطلبات الاتفاق مع واشنطن.

من جانبه، شدد مايكل داميانو، وزير التجارة القبرصي، الذي يمثل رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي الحالية، على وجود التزام سياسي بالتحرك السريع لتنفيذ البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مع الحفاظ على نتيجة متوازنة وفي الوقت المناسب لصالح الشركات الأوروبية.