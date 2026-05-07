عدد اليوم
خبراء فلسطينيون لـ«الاتحاد»: أهالي غزة بحاجة إلى دعم إنساني شامل ومستدام

طفل فلسطيني يجلس على أنقاض منزل مدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
8 مايو 2026 01:27

أحمد مراد (غزة)

أكد خبراء ومحللون فلسطينيون أن أهالي غزة بحاجة إلى دعم إنساني شامل ومستدام، في ظل التدهور المتسارع للأوضاع المعيشية، مشددين على ضرورة إدخال مختلف أنواع المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر من دون أي عقبات أو قيود.
ودعا هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى تكثيف وتوسيع نطاق جهود الإغاثة، لضمان تحقيق استجابة إنسانية مستدامة تُلبي الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، مؤكدين أن فرض القيود على حركة المساعدات من قبل السلطات الإسرائيلية يُشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، أن الأوضاع الإنسانية في غزة بلغت مستوى غير مسبوق من التدهور، في ظل معاناة آلاف الأسر من النقص الشديد في الغذاء والمياه والدواء والوقود، مما يتطلب تكثيف الجهود الإغاثية وزيادة حجم ونطاق المساعدات، حتى تصل إلى جميع أنحاء القطاع.
وأشار الرقب، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن غالبية سكان غزة يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول العربية والمنظمات الدولية والأممية، بما في ذلك المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والتعليمية، مشدداً على حاجة أهالي القطاع إلى وصول آمن ومستدام للمساعدات عبر جميع المعابر والمنافذ، وذلك للوصول إلى مختلف مناطق القطاع.
ودعا منظمات المجتمع الدولي والقوى الإقليمية والدولية إلى ممارسة الضغوط على السلطات الإسرائيلية للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مختلف مناطق قطاع غزة، عبر فتح جميع المعابر من دون أي عقبات أو قيود.
بدوره، شدد السفير الفلسطيني السابق لدى القاهرة، بركات الفرا، على خطورة تدهور الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، الذي يشهد واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، مما يُنذر بتداعيات كارثية تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين.
وأوضح الفرا، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن أهالي غزة بحاجة ماسة إلى إدخال مختلف أنواع الدعم الإنساني، لا سيما المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والدوائية والوقود، وذلك لضمان تحقيق استجابة إنسانية مستدامة وشاملة تُلبي الاحتياجات الأساسية لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية، داعياً إلى توسيع نطاق جهود الإغاثة في جميع مناطق القطاع، في ظل التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية.
واعتبر أن تكثيف جهود الإغاثة ضرورة إنسانية  لا تحتمل التأجيل، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك  لضمان تدفق المساعدات إلى القطاع من دون عوائق، موضحاً أن تحقيق الاستجابة الإنسانية في غزة يتطلب إيصال مختلف أنواع الدعم والمساعدات بشكل عاجل وكاف.
وأفاد الدبلوماسي الفلسطيني أن القانون الدولي الإنساني يُلزم السلطات الإسرائيلية بالسماح بإدخال مختلف أنواع الدعم إلى غزة من دون أي عقبات أو قيود، مؤكداً أن فرض القيود على حركة المساعدات يُشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

