«الصحة الفلسطينية»: نفاد 47% من الأدوية الأساسية في مستشفيات غزة

مركز طبي تعطل تماماً بسبب القصف الإسرائيلي في غزة - أرشيفية
8 مايو 2026 01:27

غزة (الاتحاد)

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، من تفاقم الأزمة الدوائية والمخبرية في مستشفيات قطاع غزة، معلنة نفاد 47 % من الأدوية الأساسية و59 % من المستهلكات الطبية.
وقالت الوزارة في بيان، إن 87 % من مواد الفحص المخبري أصبحت أرصدتها  «صفراً»، ما يهدد قدرة المختبرات على إجراء الفحوصات الأساسية للمرضى.
وأضافت الوزارة، أن «خدمات علاج السرطان وأمراض الدم والرعاية الأولية وغسيل الكلى والصحة النفسية تعد من أكثر القطاعات الصحية تضرراً جراء نقص الأدوية والمستلزمات الطبية».
وأوضحت أن «المستهلكات الطبية اللازمة لجراحات العيون والقسطرة القلبية، وغسيل الكلى تشهد نقصاً حاداً، مع اتساع قائمة الأصناف التي نفدت بالكامل من المخازن».
كما حذرت من أن «نقص مواد الفحص المخبري الخاصة بتحليل الدم الشامل وفحوص غازات الدم والكيمياء السريرية يهدد استمرارية الخدمات التشخيصية في المستشفيات والمراكز الصحية».
وأكدت الوزارة أن استمرار «المؤشرات الصفرية» للأدوية والمستهلكات الطبية يقوض جهود الطواقم الطبية، ويزيد من معاناة المرضى، فضلاً عن تفاقم المضاعفات الصحية.

